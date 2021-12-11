Kurtulmuş'tan hep aynı nakarat: 'İçki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin'

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) 'Türkiye'yi Yarınlara Taşımak' konulu söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TÜİK açıklamasına ilişkin "Kurumlara güvensizlik aslında siyasetçilerin hiç yapmaması gereken bir şeydir. Merkez Bankasına güvenmeyeceksin, Türkiye İstatistik Kurumuna güvenmeyeceksin, Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenmeyeceksin, Türkiye'nin filanca bakanlığına güvenmeyeceksin. Filanca bakanlığına güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?" dedi.