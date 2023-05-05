Kurtulmuş'tan The Economist'e tepki: 'Sen kimsin? Bir dergi'

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Florya'da Mardinliler Buluşması'na katıldı. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada İngiltere'nin The Economist ve Fransa'nın Le Point ve L'Express dergilerinin kapaklarını göstererek, kapaklarda yer alan görsel ve metinleri yorumladı.

DHA'da yer alan habere göre The Economist dergisinin kapağını gösteren Kurtulmuş, "Dünyanın en çok satan dergilerinden birisi. Diyor ki, 2023'ün en önemli seçimi. Şurada biraz da ortadan yırtılmış bakın. Görsellerde detaya dikkat etmek lazım. Ortadan kırıştırılmış, buruşturulmuş bir Türk Bayrağı. Burada da diyor ki, Erdoğan gitmeli. Şu karede de, şu yuvarlakta da, Erdoğan gitmeli diyor. Yukarıda da demokrasiyi kurtar diyor. Sen kimsin? Bir dergi" diye konuştu.

Kurtulmuş, 'elin gavuru' olarak nitelediği derginin Türkiye'ye demokrasi dersi veremeyeceğini belirterek "Bir psikolojik harekat dairesinde hazırlanmış. Öyle, bunlara sorduğunuz zaman demokrasi memokrasi. Sana ne? Türkiye demokrasisi dünyanın en etkin, en güçlü demokrasilerinden biridir. Elin gavurundan ders almaya da hakkı yoktur. Bir şekilde böyle bir hakkın olmadığını söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yabancı dergilerin kapakları üzerinden Millet İttifakı ile ilgili de konuşan Kurtulmuş, "7 tane ortağın olduğu bir yamalı bohça koalisyonu, 7 tane ortak cümleleri yok. Nereye gideceklerini bilmezler, Türkiye'nin herhangi bir meselesini sorsanız, onun nasıl çözüleceğini de bilmezler. Tek şeyleri, Erdoğan karşıtlığıdır diyorduk. Çok abartıyorsunuz diyorlardı. İşte bu başlıklar bizi teyit ediyor" dedi.