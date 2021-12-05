Kurtulmuş: Herkesi tatmin edecek bir asgari ücret açıklanacak

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin İstanbul teşkilatının Sakarya'da bir otelde gerçekleştirilen 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Kurtulmuş, burada asgari ücret düzenlemesine de değindi. Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır. Yine aynı şekilde bu hafta içinde sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık çalışanlarıyla ilgili iyileştirme, seyyanen zamla ilgili düzenleme, öğretmenlik yasasıyla ilgili teklif Meclise geliyor. 3600 ek gösterge gibi, emeklilerin durumunun iyileştirilmesi ve diğer konularla ilgili çalışmalar nihai noktaya geliyor. Meclisteki bu bütçe trafiği geçtikten sonra inşallah bunları halledeceğiz, yoluna koyacağız ve vatandaşımızı asla enflasyonun ortaya çıkardığı bu ağır tablonun altında ezdirmeyeceğiz."