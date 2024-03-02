Kurtarmak için Gazze'ye yardım şartı koşmuşlardı: Husilerin vurduğu İngiliz gemisi battı

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin şubat ayında saldırı düzenlediği Rubymar isimli yük gemisinin Kızıldeniz'in güneyinde battığını açıkladı. Bu Husilerin saldırıları sonucunda batan ilk gemi oldu.

Birkaç gün içinde batabileceği tahmin edilen İngiltere'ye ait Belize bandıralı geminin mürettebatı kurtarılmıştı.

Husiler 18 Şubat'ta vurdukları Rubymar'ın bulunduğu yerden çıkarılabilmesi için İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardımların girmesi şartını tekrarladı.

Husiler, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada da geminin serbest kalması için Gazze'ye yardım tırlarının girmesi şartını açıklamıştı.

Kırk bir tonun üzerinde gübre bulunan yük gemisi saldırı sonrası suda 29 kilometrelik bir yağ tabakası oluşturmuştu.

Yüksek miktarda amonyak ve yağ taşıyan geminin bir çevre felaketine yol açmasından endişeleniliyor.