Kurtarma çalışmasında yaralanan itfaiye eri yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında kurtarma çalışması yaparken yaralanan 31 yaşındaki itfaiye eri İrfan Çelik yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan İrfan Çelik 14 Ekim akşamı Damlama mevkiinde meydana gelen kazada kurtarma çalışmasına katıldı. Kurtarma sırasında üzerine düşen tırın kupası altında kalan İrfan Çelik ağır yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye eri tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. (İHA)