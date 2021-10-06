Eylül ayında en az 175 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin yayımladığı "Açız, İşsiziz, Geçinemiyoruz, Çalışırken Ölüyoruz" başlıklı rapora göre Türkiye'de yılın ilk 9 ayında en az 1674 işçi çalışırken yaşamını yitirdi.

Raporda Eylül ayında en az 175 işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

İSİG Meclisi'nin raporunda bir yanda iktidarın "dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesi, şahlanan ekonomi" söylemleri varken diğer yanda yüzlerce liralık faturalar, el yakan gıda fiyatları, her gün zam üstüne zam, her evde bir işsiz, yoğun çalışma temposu ve hemen herkesin bir tanıdığının işyerinde yaralandığı veya öldüğü bir ülke gerçeğine işaret edildi.

'Çalışırken ölmek istemiyoruz'

Raporda "İşçilerin 'geçinemiyoruz', 'kod-29 kaldırılsın' eylemlerinden öğrencilerin 'barınamıyoruz' çığlığına yeni dönemin karşı çıkışları ortaya çıkıyor. Bizlerin de üzerine düşen görev bulunduğumuz alanlardan 'çalışırken ölmek istemiyoruz' diyerek bu sesi yükseltmek..." denildi.

İş cinayetlerinin yüzde 67’sini ulusal basından; yüzde 33’ünü ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, meslek örgütleri ve sendikalardan öğrendiği bilgilere dayanarak tespit ettiğini açıklayan İSİG Meclisi "Eylül ayında en az 175 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti" dedi.

Meclisin raporunda şu bilgilere yer verildi:

"İş cinayetlerinin aylara göre dağılımına baktığımızda:

• Ocak ayında en az 203 işçi,

• Şubat ayında en az 142 işçi,

• Mart ayında en az 144 işçi,

• Nisan ayında en az 258 işçi,

• Mayıs ayında en az 239 işçi,

• Haziran ayında en az 180 işçi,

• Temmuz ayında en az 155 işçi,

• Ağustos ayında en az 178 işçi,

• Eylül ayında en az 175 işçi hayatını kaybetti.

• 2021 yılının ilk dokuz ayında iş cinayetlerinde en az 1674 işçi arkadaşımızı kaybettik.

175 emekçinin 153’ü ücretli (işçi ve memur), 22’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

İş cinayetlerinde ölenlerin 18’i kadın işçi, 157’si erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, basın, eğitim, büro, taşımacılık, sağlık, konaklama ve güvenlik işkollarında meydana geldi.

5 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi

Beş göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti: 3’ü Suriyeli, 1’i Macaristanlı ve 1’i Türkmenistanlı.

Ölümler en çok tarım/orman, ticaret/büro/eğitim, inşaat/yol, sağlık, taşımacılık, tekstil, belediye/genel işler, metal, madencilik, konaklama, güvenlik, gemi/tersane ve kimya işkollarında meydana geldi.

• Tarım işkolunda 17 işçi ve 11 çiftçi hayatını kaybetti.

• Ölümlerin üçte biri sanayi işkollarında.

• Covid-19 nedenli ölümler artıyor: 53 ölüm.

Ölenlerden 7'si sendikalıydı

Eylül ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 7’si (yüzde 4) sendikalı işçi. Sendikalı işçiler gıda, kimya, büro, sağlık ve belediye işkollarında çalışıyordu.

En fazla ölüm nedenleri Covid-19, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, kalp krizi, intihar, elektrik çarpması, zehirlenme/boğulma, nesne çarpması/düşmesi, patlama/yanma ve kesilme/kopma.

• 12 tarım, 8 tekstil ve 7 taşımacılık işçisi trafik/servis kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

• Covid-19 nedeniyle: 21 ölüm ticaret/büro/eğitim, 17 ölüm sağlık, 3 ölüm belediye, 3 ölüm güvenlik...

• İnşaatlardaki iş cinayetlerinin üçte ikisi yüksekten düşme nedenli.

5'i çocuk, 47'si 51 yaş üstünde

5 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk işçiler tarım, inşaat ve konaklama işkollarında çalışıyordu.

51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 47 emekçi bulunuyor: Çiftçiler ve esnaflar ile tarım, maden, tekstil, basın, büro, eğitim, ticaret, çimento, metal, inşaat, taşımacılık, gemi, sağlık, belediye ve genel işler işçileri.

Genel olarak yaş gruplarına göre ölümlere bakarsak:

• 14 yaş ve altı yaş grubunda 3 işçi,

• 15-17 yaş grubunda 2 işçi,

• 18-27 yaş grubunda 18 işçi,

• 28-50 yaş grubunda 92 işçi,

• 51-64 yaş grubunda 40 işçi,

• 65 yaş ve üstü yaş grubunda 7 işçi,

• Ve yaşını bilmediğimiz/öğrenemediğimiz 13 işçi hayatını kaybetti.

13 ölüm İstanbul’da; 11 ölüm Kocaeli’de; 10’ar ölüm Şanlıurfa ve Tekirdağ’da; 9 ölüm Bursa’da; 8’er ölüm Antalya ve İzmir’de; 7 ölüm Ankara’da; 5’er ölüm Adana ve Çorum’da; 4’er ölüm Hatay, Karabük, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun’da; 3’er ölüm Bilecik, Bolu, Diyarbakır, Muğla ve Trabzon’da; 2’şer ölüm Ağrı, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Manisa ve Mardin’de; 1’er ölüm Adıyaman, Afyon, Aksaray, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bingöl, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Malatya, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Uşak, Zonguldak, Almanya ve Kırgızistan’da meydana geldi…"