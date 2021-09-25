'Kürt sorununu çözmek adına HDP ile Meclis'te bile hiçbir siyasi parti oturup konuşmaz'

AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Kürt sorunu tartışmalarına dair BBC Türkçe'den Hatice Kamer'e açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu konuda çözümün adresinin kendileri olduğunu söylediğini belirten Miroğlu, son açıklamanın tamamının verilmediği için tam olarak anlaşılmadığını savundu. Miroğlu şöyle devam etti:

"Özetle görülebileceği gibi, 'Kürt sorunu' siyasi ve demokratik hakların kullanılması, siyasi temsil ve eşitlenme olarak anlaşıldığında başka şey, ama bir statü sorunu olarak anlaşıldığında başka şeyler söylersiniz."

Bu meselenin içinden biri olarak Kürt sorunu kavramının bugünün şartlarında muhtevası ve anlamı itibariyle "eskimiş bir kavram" olduğunu savunan Miroğlu şunları söyledi:

"Bu kavrama farklı bir anlam da elbette HDP ve PKK'dan geliyor. Bu kesim için bu mesele, Türkiye'nin şartları ne olursa olsun, öz yönetim, özerklik gibi özel statülerdir. CHP'nin temsil ettiği siyasi anlayış bu statü fikrine katılıyor mu bilemem, ama bugün Kürt sorununu çözmek adına, bırakalım İmralı veya Kandil'i, HDP ile ve Meclis'te bile hiçbir siyasi parti oturup konuşmaz."

Eskiden PKK ile diyalog kurulurken, günümüzde şartların değiştiğini belirten Miroğlu, PKK'nin silahlı mücadeleye ilişkin gücünün "sıfır düzeyine" indiğini, Türkiye'de sorun olmaktan çıktığını, bu nedenle kayıtsız şartsız silah bırakmaktan başka şansı olmadığını savundu.

Miroğlu, Kürt sorunu kavramın tekrar tartışılmaya açılmış olmasının yegane sebebinin de, CHP'nin 2023 seçimlerinde HDP ve Kürt oylarına duyduğu ihtiyaçtan kaynaklandığını ileri sürdü.