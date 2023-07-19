Kürsüde kalp krizi geçiren AKP’li belediye başkanı entübe edildi

15 Temmuz'da kürsüde konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçiren AKP’li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren düşerek başını mermer zemine çarptı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Eren’in düşmeye bağlı beyin kanaması da geçirdiği belirlendi.
Artı Gerçek’ten Emrullah Bayrak’ın haberine göre ameliyat edilen Eren’in beynindeki kanama durduruldu. AKP Hınıs İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, Eren’in entübe edildiğini belirtti.
Yoğun bakımda tedavisi süren Eren’in uyutulduğu açıklandı.