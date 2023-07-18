AKP önüne boş bidon bırakmak isteyen İYİP'li vekillere polis engeli

Akaryakıta yapılan ÖTV zammını protesto etmek için AKP Bursa İl Binası önüne boş benzin bidonu bırakmak isteyen İYİP Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, polis engeliyle karşılaştı.

Polis, Türkoğlu ve Toktaş ile beraberindeki partililerin AKP İl Başkanlığı’na yaklaşmasına izin vermedi. İki vekil ile polis arasında tartışma ve arbede yaşandı.

Kendilerini durduran polislere seslenen Toktaş, "Siz görevinizi yapıyorsunuz ama sadece şu partinin önüne bir yakıt sembolü koyacağız, bomba koymayacağız. Bu şımarık saltanatı korumak size düşmez. Devleti korumak hepimizin işi. Milleti ve demokrasiyi korumak da önemli. Bu demokratik bir hamledir ve siz buna engel oluyorsunuz. Bu nasıl bir şey" sözleriyle tepki gösterdi.

Türkoğlu ve Toktaş, polis barikatını aşarak AKP Bursa İl Başkanlığı’nın önüne ulaşmayı başardı. İki milletvekili, ellerindeki boş benzin bidonlarını il başkanlığı önüne fırlattı. Polis, bu sırada da vekilleri engellemeye çalıştı. (ANKA)