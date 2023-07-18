Deva Partisi ve İYİP vergi zamlarını Danıştay'a taşıdı

Deva Partisi ve İYİP, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin bu yıl iki kez ödenmesini öngören ve doğalgaz ve akaryakıttaki özel tüketim vergisini artıran Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali için Danıştay’a başvurdu.

Deva Partili milletvekilleri Cem Avşar, Mehmet Emin Ekmen, Evrim Rızvanoğlu, İdris Şahin, Mustafa Yeneroğlu ve Medeni Yılmaz Danıştay’a giderek partilerinin dilekçesini teslim ettiler.

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu ise partisinin yeni vergilere karşı Danıştay'a iptal davası açtığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Zorlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda,"Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olan vergi yetkisini adeta bir yetki devri gerçekleştirerek Türk milletine karşı ölçüsüz bir şekilde kullanan Cumhurbaşkanı Kararına yönelik olarak, Toplumsal Politikalar Başkanımız Ece Güner ve Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Ahmet Zeki Üçok tarafından bugün Danıştay’da iptal davası açılmıştır" ifadelerini kullandı.