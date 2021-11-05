'Kürdistan' paylaşımı yapan akademisyen gözaltına alındı, kapısına bayrak asıldı

Elazığ Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum, sosyal medyada hesabında yaptığı “Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan” (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan) paylaşımı gerekçesiyle rektörlük tarafından açığa alındıktan sonra hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Hifzullah Kutum sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, “Okulda tanımadığım insanlar var. Ve öğrenci değiller. Hiç olmazsa benim tanıdığım öğrenciler değiller. Kapımda bekliyorlar. Tehditkâr bir durum seziyorum. Eğer tarafıma bir şiddet tehdidi oluşursa nefsi müdafaa hakkımı sonuna kadar kullanacağım” demişti.

Gazete Duvar’ın geçtiği habere göre, MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver’in özel kalem müdürü Ayşegül Karaçorlu ise Kutum’un odasının kapısına Türk bayrağı asılmış bir fotoğraf paylaştı. Karaçorlu, “Korkma!! Burası Türkiye Cumhuriyet'i Herkes Hak Ettiği Yerde.. Devlet ebed müddet, çok yaşa Cumhuriyet..” diye yazdı.

Sosyal medyada hedef gösterilen Kutum, ölüm tehditleri aldığını da söyledi.

Hifzullah Kutum gözaltına alınmadan hemen önce şu açıklamayı yaptı: “Dikkat ederseniz yaptığım paylaşımların altına gelen yorumlara; ölüm tehditleri, onu içeren mesajlar, görseller, hakaretler, insan haysiyetine yakışmayacak söylemler görürsünüz. Ayrıca özelden de bu tarz mesajlar alıyorum… Polisler geldi. Herhalde gözaltına alacaklar.”

Ne olmuştu?

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Kutum hakkında açılan soruşturmada uyarı cezası verildi. Bu cezaya yaptığı itiraz, Dekan Vekili Prof. Dr. Kenan Peker tarafından reddedildi. Yaptığı paylaşımlar nedeniyle savunması istenen Kutum’a, paylaşımı ne amaçla yaptığı ve görselde yer alan ifadenin “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin toprak bütünlüğüne ve sınır güvenliğine yönelik bir tehdit/kasıt içerip içermediği” soruldu. Kutum savunmasında, “Türkiye Cumhuriyeti ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında gerçekleşen resmi temaslarda, görselde yer alan Kürdistan ifadesinin ve bayrağının kullanıldığını” söyledi. Ek olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mesud Barzani ve Mesrur Barzani’yle olan resmi temaslardaki verilen karelerde yer alan 'Kürdistan' ifadesi ve bayrağının kullanıldığını belirtti.