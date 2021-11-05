Fahrettin Altun işsiz kalacak: Erdoğan videosunu bu kez başkası attı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun kötü olduğuna ilişkin sosyal medyadan yayılan iddialar sonrasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir video paylaşmış, video Erdoğan'ın durumuna ilişkin tartışmaları durdurmak bir yana daha da artırmıştı.

Altun'un paylaştığı video AKP içinde de tepkilere neden olurken, Erdoğan'a ilişkin bugün yeni bir video paylaşıldı.

Bu kez videoyu paylaşan isim Cumhurbaşkanı Danışmanı olan ve aynı zamanda fizyoterapist olan Ahmet Çotuk oldu.

Erdoğan'ın durumunu göstermek amacıyla kurgulandığı düşünülen video "Ümraniye Millet Bahçesi açlışında Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan gençleri görünce dayanamadı maça katıldı" notuyla paylaşıldı.