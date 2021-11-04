Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin spekülasyonları kim yaydı?

Önceki gece gündeme gelen ve gün boyu tartışma konusu olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin spekülasyon sosyal medyadan yayılmış, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaştığı video sonrası tartışma başka bir aşamaya ulaşmıştı.

Tüm bu iddialar sonrası Emniyet, "ölmüş" etiketiyle ilgili 30 şahsın tespit edildiğini duyururken, bir isim ve "hedef" telaffuz etmedi. Korkusuz yazarı Can Ataklı ise, iddiaların kaynağının bir bölümünün AKP'liler olduğunu ve spekülasyonların AKP içindeki ekipler tarafından yayıldığını söyledi. Spekülasyonun bir diğer kaynağı Cemaat ise Erdoğan'ın sağlık durumu dolayısıyla "Saraydan tarikatlara dua talimatı verildi" iddiasında bulundu. Bu iddianın kaynağı Adem Yavuz Arslan, sosyal medyada çok sayıda Cemaatçinin attığı mesajlara rağmen "öldü" haberini sosyal medyadan "Ergenekoncuların, marjinal solcuların" yaydığını öne sürdü.

'AKP'liler tarafından yayıldı' iddiası

Erdoğan'ın sağlık durumu tartışmalarına ilişkin bir yazı kaleme alan Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, söz konusu spekülasyonun AKP'liler tarafından yayıldığını öne sürdü.

AKP'nin sağlam duran güçlü bir parti görünümü verse de içerisinin oldukça karışık olduğunu belirten Ataklı, "Erdoğan’dan sonrası için şimdiden hesaplar yapan hatta çatışmaya girengrupların olduğunu bilinmeyen bir konu değil" dedi.

Ataklı, Erdoğan sonrasında kendilerini koruyup kollayacak bir yapı içine giremezlerse kendileri için durumun çok kötü olacağının farkında olan ekiplerin devrede olduğunu öne sürerken, " Bu dedikoduların yayılmasında onların da ciddi payı var çünkü bu sayede parti içindeki 'Erdoğan sonrası' hazırlıklarında kendilerine bir yer ayarlamaya çalışıyorlar" iddiasında bulundu.

Emniyet açıklama yapmış, Erdoğan suç duyurusunda bulunmuştu: 30 şahıs tespit edildi

Sosyal medyada açılan "ölmüş" başlığına ilişkin Erdoğan'ın avukatları suç duyurusunda bulunmuştu.

Öte yandan Emniyet'ten yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımlara ilişkin 30 kişi hakkında işlem başlatıldığı belirtilmişti.

Bu iki girişime karşın bu 30 kişiye ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Cemaat'ten iddialar: Dua organizasyonu yapıldı

Söz konusu "sağlık sorunu" iddialarının kaynağının Cemaat hesapları olduğu da gündeme gelen bir diğer iddia oldu.

Cemaatçi isimlerden Emre Uslu, gece boyu sosyal medyada gündeme gelen iddialara ilişkin paylaşımlar yaparken, son olarak "Bana gelen bilgilere göre RTE’nin özel kalemi Hasan Doğan Cemaatlerle görüşüp RTE’ye sağlığına kavuşması için dua etmelerini istemiş" paylaşımında bulundu.

Söz konusu paylaşımın kaynağı bir diğer Cemaaatçi Adem Yavuz Arslan olurken, Arslan, "Saraydan tarikatlara dua talimatı verildi" denildi.

Arslan, Erdoğan'ın sağlık durumunun kötü olduğunu iddia eden açıklamaların sonrasında öldüğüne ilişkin iddiaların "Ergenekoncu, ulusalcı, marjinal solcular" olduğunu öne sürdü.