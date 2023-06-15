Kurban Bayramı tatili için otobüs biletleri tükendi, ek seferler konuldu

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan otobüs biletlerinin tükendiğini, ek seferler planlandığını belirterek, "Bayram tatili boyunca günde ortalama 800 bin yolcu taşınacak, 10 günde yaklaşık 8 milyon insanın taşınacağını öngörüyoruz" dedi.

İlave planlamalarla otobüs seferlerinin yaklaşık yüzde 20 arttığını kaydeden Yıldırım, ''10 günde yaklaşık 8 milyon insanın taşınacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Otobüslerde yurt dışı seferlerinde de yoğunluk olduğunun altını çizen Yıldırım, "Yurt dışında uçak fiyatları çok yükseldi. Özellikle bagajı çok olan yolcular otobüsü tercih ediyorlar. Avrupa ve Balkanlar'a günde 150 sefer düzenleniyor. Almanya'ya her gün sefer yapılıyor. Fransa'ya da seferler başladı" ifadelerini kullandı. (AA)