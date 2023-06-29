Kuran yakılmasının ardından İsveç'in Irak Büyükelçiliği'ne baskın

NATO üyeliğini Türkiye'nin henüz onaylamadığı İsveç'te polis, başkent Stockholm'ün merkezindeki bir caminin önünde Kuran yakmayı planlayan bir kişiye izin verdi.

Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr dün, Stockholm'deki bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılmasının ardından İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği önünde gösteri yapılması çağrısında bulundu.

Sadr ayrıca İsveç ile bağların kesilmesi ve LGBTİ bayrağının yakılmasını istedi. Bu çağrıların ardından Irak'ta göstericiler Bağdat'ta bulunan İsveç Büyükelçiliği'ni bastı.