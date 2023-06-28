İsveç polisi, Stockholm'deki büyük cami önünde Kuran yakılmasına izin verdi

NATO üyeliğini Türkiye'nin henüz onaylamadığı İsveç'te polis, başkent Stockholm'ün merkezindeki bir caminin önünde Kuran yakmayı planlayan bir kişiye izin verdi.

Yayın kuruluşu TV4'ün haberine göre izin, daha önce Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmak için yaptığı izin başvuruları polis tarafından reddedilen ancak temyiz davasını kazanan şahsa verildi.

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre söz konusu eylemin planlandığı gibi şehir merkezindeki Sodermalm adasında bulunan ana caminin önünde gerçekleşmesi halinde bu, Danimarkalı-İsveçli bir aşırı sağcının Ocak ayında Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği yakınında Kuran'ın tercüme edilmiş bir nüshasını yakarak Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerde tepkilere neden olmasından bu yana ilk kamusal eylem olacak.

Aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'ın 21 Ocak'ta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakarak gerçekleştirdiği eylem Türkiye ve İsveç arasında da gerilime neden olmuştu.

İsveç'te Türk büyükelçiliği önünde 'Kuran yakma eylemine' izin çıktı

İsveç polisi, Müslümanların kutsal kitabı Kuranı Kerim-i yakmayı planladığını söyleyen kişilere güvenlik gerekçesiyle daha önce izin vermemişti.

Ancak bu kararlar, kamu güvenliğine yönelik tehdit oluşturmadığı sürece kamuya açık toplantı ve gösterilere izin verilmesi gerektiğini savunan idari mahkemeler tarafından reddediliyor.

TV4'ün haberine göre Stockholm polisi, bugün yapılması planlanan eylem sırasında kentte düzeni sağlamak üzere ülkenin diğer bölgelerinden takviye ekipler çağırdı.