Kuran kursunun mezuniyet yemeğinde 188 kişi zehirlendi

Trabzon'un Arsin ilçesinde Kuran kursunda düzenlenen mezuniyet töreninde ikram edilen yemek sonrası rahatsızlanan 188 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

DHA'da yer alan habere göre ilçedeki Yeşilyalı Kuran Kursu’nda akşam saatlerinde düzenlenen mezuniyet töreninde ikram edilen yemek sonrası katılımcılar rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle 188 kişi, başvurdukları ilçe ve kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Uygulanan tedavinin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen 181 kişi taburcu edildi. Hastanede takip amaçlı yedi kişinin tedavisi ise sürüyor.

Valilik olay hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.