Rektör akademisyenlerden 'tavuk-pilav' parası istedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2021’de İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, mezuniyet töreni için para istedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, tüm dekanlara talimat veren Tunçsiper, mezuniyet törenlerinde velilere “tavuk-pilav” ikram etmenin uygun olduğunu WhatsApp grubundan akademik personele bildirerek 200’er lira talep etti. Uygulamaya gerekçe olarak da dekanlığın yeterli bütçesinin olmaması gösterildi.

Adını açıklamak istemeyen bir öğretim üyesi daha önceki skandal uygulamalara karşı gelenlerin mobbinge maruz kaldığını belirtti.