Kuran kursundaki şüpheli ölüme ilişkin 4 aydır adım atılmadı

Muş’un Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan yatılı bir Kuran kursunda 3 Temmuz tarihinde intihar ettiği iddia edilen Mehmet Halil Yavuz’un şüpheli ölümünün üzerinden 4 ay geçmesine rağmen olaya dair herhangi bir gelişme yok.

Muş Merkez Karşıyaka Kuran kursunda 3 Temmuz'da 12 yaşındaki Mehmet Halit Yavuz isimli bir çocuk kemeriyle tuvalet kapısının koluna asılmış bir şekilde bulunmuştu. Yavuz, Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, burada kalbi tekrar çalıştırıldıktan sonra Elazığ Medical Park Hastanesi’ne sevk edilmişti. 12 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yavuz ailesi ise intihar iddiasını reddetti. Çocuğun ailesi “Çocuğun boyu ile kapı kolu arasında baya fark var. Kapı kolu yüksekliği 1 metre bile değil. O kemerin payı da var. Otursanız bile yere değersiniz” diyerek olayı şüpheli bulduklarını söylemişti.

Jin News'in haberine göre, dosya kapsamında alınan gizlilik kararı gerekçe gösterilerek çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili herhangi bir ifadeye de çağırılmadıklarını söyleyen baba Yavuz, "Aramadığım yetkili kalmadı. Savcılığa gidiyorum bilgi alamadım. Avukata gidiyorum dosya da gizlilik olduğu için bana bilgi verilmiyor. Dört aydır kan ağlıyoruz. Evimiz taziye evi. Dört aydır çocuğumun yasını tutuyorum. Annesi dört aydır ağlıyor. Ölüm sebebini öğrenmek istiyorum. Artık yeter" diye konuştu.