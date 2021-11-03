Kuran kursundaki istismar skandalına tahliye

Siirt’te Molla Burhaneddin Medresesi olarak bilinen ve “Molla Burhaneddin” olarak tanınan Burhaneddin Mücahidi’ne bağlı olan Tillo Yatılı Kuran kursunda, 15 yaşındaki çocuğun aylarca istismar edilmesine ilişkin dosyada ara duruşma yapılması kararı alındı.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, duruşma tarihinin 26 Kasım olarak belirlenmesine rağmen, Siirt Ağır Ceza Mahkemesi, dün ara celse yapma kararı aldı. Duruşmada mağdur çocuk yeniden dinlendi. İfadesini değiştiren çocuk, D.M.’nin herhangi bir eyleminin olmadığını söyledi.

Psikoloğun, ifadenin baskı altında değiştirilmiş olabileceği yönündeki görüşüne, savcılığın da duruşmanın beklenmesini talep etmesine rağmen D.M. tahliye edildi.

İstimara ilişkin rapor hazırlanmıştı

Olayların yaşandığı 2019’da 15 yaşında olan çocuk, görüştüğü Çocuk İzleme Merkezi yetkililerine yaşadığı istismarı ayrıntılarıyla anlattı. İzleme Merkezi, çocuğun anlatımlarının tutarlı olduğu, hayal ürünü olmadığı, olayların belirttiği şekilde gerçekleştiği yönünde görüş oluştuğunu belirten bir rapor hazırladı.

Çocuğun bedeninde de anlatımlarıyla uyumlu izler bulundu. Çocuk ifadesinde Eylül 2019’dan Mart 2020’ye kadar defalarca istismar edildiğini, D.M.’nin kendisine, “Bunları anlatırsan kıyamet kopar” dediğini anlattı.

İfadesi alınan bir hizmetli, çocuğun kendisine sorunlar yaşadığını ve yurttan ayrılmak istediğini söylediğini savcılığa aktardı.

Çocuğun aynı kursta öğrenim gören bir akrabası da istismar olayını bildiğini, akrabası olan çocuğun kendisine durumu anlatarak, yurttan ayrılmayı düşündüğünü ifade ettiğini söyledi.