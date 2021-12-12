Kuran kursundaki istismar: 'Geceleri güvenlik kameraları ters çevriliyor, şiddet uygulanıyor'

Erzurum’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı merkez Palandöken ilçesinde bulunan Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek Kuran kursunda 7 çocuk cinsel istismara uğradı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, olayı doğrularken kursta gönüllü denetçi olarak görev yapan zanlının Yozgat'ta kaçmak isterken yakalandığını açıkladı. İstismarcı hocanın işlemlerinin ise Yozgat’ta sürdüğü belirtildi.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan Kuran kursuna giden çocukların, Kuran kursundaki istismarcı hoca tarafından 6 ay boyunca şiddet ve cinsel istismara uğradığı öğrenildi.

Çocukların aileleri ile yapılan görüşmede olay, geçen hafta perşembe günü kurstaki bir çocuğun annesine itirafıyla ortaya çıkıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ve cinsel istismar ile şiddete maruz kalan çocukların aileleri, Kur’an kursunda yaşananları şu şekilde özetliyor:

“Biz oğlumuzu kursa verdiğimizde iyiydi. Bir zaman sonra içine kapandığını fark ettik. Aslında biz de şüphelenmiştik. Genel olarak kursu istemiyordu biz de ona yorduk. Yatılı bir kurstu bu ve hafta sonu eve geldiğinde vücudunda morluklar görüyorduk. Soruyorduk kendisine, ‘arkadaşlarla oynarken düştük’ diyordu. Bir ara burnu kırıldı, kolu iki kere çatladı. Meğerse bu hoca yapıyormuş hepsini. İstismarın yanında şiddet de varmış.”

Çocukların aileleri tarafından anlatılana göre istismar ve tacizler ağırlıklı olarak geceleri yaşanmış. İsmini vermek istemeyen, çocuğu istismara uğrayan başka bir anne ise çocuğunun yaşadıklarını şöyle aktarıyor:

“İçki de içiyormuş bu kişi sürekli. Gece olunca kameraları çeviriyormuş. Sürekli halde sistematik olarak taciz ve istismar söz konusu. Çocuklar da seslerini çıkarmamışlar. Tehdit etmiş. Geceleri güvenlik kameralarını ters çeviriyormuş. Benim en çok kızdığım diğer hocalar ve müdür. Nasıl kameraların sürekli ters çevrildiğini, kapatıldığını görmezler? Çocuklara porno filmler bile izletiyormuş. Bir de bunları yaparken videolar çekiyormuş.”

Çocukların aktardığına göre ise istismarcı hoca, sadece bu kursta değil, dışarıda da tecavüz ettiği bir kadının videosunu telefonuna kaydettiği, çocuklara hırsızlık yaptırdığı not ediliyor.

Olaya ilişkin olarak, istismarcı hocanın daha öncesinde şikâyet edilmesine rağmen bunun üzerinde durulmadığı, yaşananlardan dolayı birçok ailenin çökmüş durumda olduğu ve çocukların psikolojik destek aldığı da belirtilirken, çoğu ailenin fikrinin “bir daha çocuklarını bu kurslara göndermemek" ya da “en azından çocuklarının karar vermesini sağlamak” olduğu ifade ediliyor.