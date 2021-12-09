Erzurum’da dini eğitim faaliyeti yürüten Diyanet’e bağlı bir kurumda erkek çocuklarının cinsel istismara maruz kaldıkları ortaya çıktı.
Erzurum Ekspres’den Sinan Özçaylak’ın haberine ve aktardıklarına göre:
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Diyanet'e bağlı Kuran kursunda 7 çocuk cinsel istismara uğradı
Erzurum’da faaliyet yürüten Diyanet'e bağlı bir Kuran kursunda erkek çocuklarının cinsel istismara maruz kaldıkları ortaya çıktı.
Haber Merkezi
Erzurum’da dini eğitim faaliyeti yürüten Diyanet’e bağlı bir kurumda erkek çocuklarının cinsel istismara maruz kaldıkları ortaya çıktı.
Erzurum Ekspres’den Sinan Özçaylak’ın haberine ve aktardıklarına göre: