Diyanet'e bağlı Kuran kursunda 7 çocuk cinsel istismara uğradı

Erzurum’da faaliyet yürüten Diyanet'e bağlı bir Kuran kursunda erkek çocuklarının cinsel istismara maruz kaldıkları ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Erzurum’da dini eğitim faaliyeti yürüten Diyanet’e bağlı bir kurumda erkek çocuklarının cinsel istismara maruz kaldıkları ortaya çıktı.

Erzurum Ekspres’den Sinan Özçaylak’ın haberine ve aktardıklarına göre: 

"İhbar dün akşam saatlerinde yapıldı. Telefondaki ses H.B.E Kuran kursunda 10 -11 yaşlarında 7 çocuğun cinsel istismara uğradığını, failinin kaçtığını, olayın üstünün kapatılmasından endişe duyduklarını söylüyordu. Araştıracağım deyip telefonu kapattım. Elim ayağım buz kesti, böyle bir şey olabilir miydi? Önce inanamadım.

Hemen yetkili, ilgili kim varsa aradım. Sesleri halleri tavırları olayın doğru olduğunu ele veriyordu. Sonra benim telefonum, bir çok kişi tarafından arandı.“ Aman bu olay duyulmasın, şehrin imajını düşün, bu tip kurumların imajını düşün kötü olur.” diyerek hatır koymak isteyenler oldu. Demek ki hepsinin haberi vardı. Kesin bilgiyi almak için sabahı zor ettim.

Olay haber olmasın 

Önce Müftü Beye ulaşmaya çalıştım, kendisi 1001 hatim programına Cumhurbaşkanını davet etmek için Ankara’da yoğun mesai harcıyormuş, ulaşamadım.

Sonra Müftü Yardımcılarına ulaşmak istedim, kapı duvar.

Hemen Erzurum Valisi Okay Memiş’in yanında aldım soluğu.

Ne acıdır ki Vali bey olayı doğruladı. Zanlının kaçmak isterken Yozgat’ta yakalandığını ve güvenlik nedeniyle de Erzurum’a getirilmediğini belirterek hemen adı geçen kurumda görevli bir çok kişi hakkında idari soruşturma başlatarak, görevden uzaklaştırıldıkları, Cumhuriyet Savcılığının da gerekli adli işlemleri başlattığını söyledi. Sayın Valimiz de Erzurum hassasiyetiyle “Olayın haber olmaması arzusunu ilettikten sonra yine de siz bilirsiniz” dedi.

Şehrin imajı 

Kimse kusura bakmasın, empati yapmalıyız. O çocuğun ailesinin yerinde olsanız, “aman kimse duymasın” deyip şehrin imajı düşüneceğiz son şey olur. Sayın müftü Beye de bir çift lafım var: Ankara’da, nasıl şovumu yaparım diye koşturmaktansa, Erzurum’da kalıp çocuklarımıza sahip çıkın. Öğrendik ki bu alçak sapık gönüllü murakıpmış. Erzurum’da bunun gibi kaç gönüllü murakıp var araştırılsın. Bunu kim o kuruma almış, soruşturulsun. O Kuran kursundaki diğer bütün çocuklar uzman psikolog eşliğinde dinlensin. Belki de diğer çocuklarda aynı muameleye maruz kalmış olabilir. Suçlu kimse en ağır şekilde cezalandırılsın"