Kuran kursunda verilen yemekten zehirlenen çok sayıda kişi hastanelere başvurdu

Trabzon'un Arsin ilçesindeki bir Kuran kursunun "mezuniyet töreni"nde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 188 kişiden 181'inin tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilyalı Kuran Kursu'nda yapılan "mezuniyet töreni"nde ikram edilen yemeklerden yiyenlerin, bir süre sonra bulantı ve kusma gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, hastanelere 188 kişinin müracaat ettiği, 7 kişinin takip amaçlı yatışlarının yapıldığı ifade edildi. Diğer kişilerin tedavilerinin yapılarak taburcu edildiği, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan İHA'nın konuya ilişkin haberine göre etkinliğe katıldıktan sonra sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 400 oldu. Ajans etkinliğe katılan yaklaşık 400 kişinin pilav, et kavurma, ayran ve tatlıdan oluşan ikramların ardından yaşadıkları mide bulantısı, kusma, ishal gibi şikayetlerle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi ve Arsin Sağlık Ocağı'na başvurduğunu duyurdu.