Kuran kursunda ölü bulunan çocuğun dosyasına gizlilik kararı

Muş Merkez Karşıyaka Kuran kursunda 3 Temmuz'da 12 yaşındaki Mehmet Halit Yavuz isimli bir çocuk kemeriyle tuvalet kapısının koluna asılmış bir şekilde bulunmuştu.

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Muş Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ortak bir açıklama yaparak 12 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı getirildiğini duyurdu.

Soruşturma savcısıyla görüşüldüğü belirtilen ortak açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Muş Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak öncelikle kısıtlama kararının kaldırılması gerektiğini ve etkin bir yargısal faaliyette bulunulması hususunda soruşturma makamının yükümlülerinin bulunduğunu hatırlatır kısıtlama kararının kaldırılması anından itibaren aşamalarda kamuoyuna detaylı bilgi verileceği hususunu bilgilerinize sunarız."