Kuran kursunda asılı bulunan çocuk yaşamını yitirdi: 'Sorumlular yargılansın istiyoruz'

Muş Merkez Karşıyaka Kuran kursunda 3 Temmuz'da 12 yaşındaki Mehmet Halit Yavuz isimli bir çocuk kemeriyle tuvalet kapısının koluna asılmış bir şekilde bulunmuştu.

Yavuz, Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, burada kalbi tekrar çalıştırıldıktan sonra Elazığ Medical Park Hastanesi’ne sevk edilmişti. 12 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yavuz ailesi ise intihar iddiasını reddetti.

Günlerce komada kalan çocuğun ailesi, “Çocuğun boyu ile kapı kolu arasında baya fark var. Kapı kolu yüksekliği 1 metre bile değil. O kemerin payı da var. Otursanız bile yere değersiniz” diyerek olayı şüpheli bulduklarını söylemişti.

'Doktorlara da şüpheli geldi'

Muş’taki yetkililerle de görüştüklerini anlatan aile, “Psikolojik bir sorunu var mı diye sordum. ‘Bir sorunu yoktu, arkadaşlarıyla bir kavgası yoktu’ dediler. Adli bir olay olduğu için soruşturma aşamasında şüpheli bir durum var. Doktorlara sorduğumda ‘bir çocuk suya atlarsa, balkonda atlarsa bir intihar şekli olur. Çünkü bu ani yapılan bir şey’ dediler. Ama çocuğun böyle bir şeyi tasarlaması şüpheli geldi. Doktorlara da şüpheli geldi” diye konuşmuştu.

'Sorumlular yargılansın istiyoruz'

Cumhuriyet'ten Kayhan Ayhan'ın haberine göre Mehmet Halit Yavuz’un ölüm haberinin ardından aile, “Ne olduğunun açığa çıkmasını istiyoruz. Herhangi bir ihmal varsa ya da bir suç varsa bu açığa çıksın, sorumlular yargılansın istiyoruz” dedi.