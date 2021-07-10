12 yaşındaki çocuk Kuran kursunun kapısına asılı halde bulundu

Muş Merkez Karşıyaka Kuran kursunda 3 Temmuz tarihinde 12 yaşındaki M.H.Y. isimli bir çocuk kemeriyle tuvalet kapısının koluna asılmış bir şekilde bulundu. Muş Merkez Karşıyaka Kuran kursunda yaşanan olayın ardından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, burada kalbi tekrar çalıştırıldıktan sonra Elazığ Medical Park Hastanesi’ne sevk edildi. Halen komada olan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

'Bu yüzden bu olay bize biraz şüpheli geliyor'

Cumhuriyet'ten Kayhan Ayhan'ın haberine göre, Diyarbakır’da yaşayan aile, kendilerine bir telefon geldiğini ve apar topar Muş’a gittiklerini anlatarak “‘Çocuk tuvaletin kapısında kendisini kemeriyle boğmaya’ çalıştı dediler. Bilinci kapalı bir şekilde Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış. Orada duran kalbi çalıştırılmış daha sonra Elazığ Medical Park Hastanesi’ne sevk ettiler. Çocuğun boyu ile kapı kolu arasında çok fark var. Kapı kolu yüksekliği 1 metre bile değil. O kemerin payı da var. Otursanız bile yere değersiniz. Bu yüzden bu olay bize biraz şüpheli geliyor” dedi.

Doktorlara da şüpheli geldi

Muş’taki yetkililerle görüştüklerini söyleyen aile üyeleri “Psikolojik bir sorunu var mı diye sordum. ‘Bir sorunu yoktu, arkadaşlarıyla bir kavgası yoktu’ dediler. Adli bir olay olduğu için soruşturma aşamasında şüpheli bir durum var. Doktorlara sorduğumda ‘Bir çocuk suya atlarsa, balkondan atlarsa bir intihar şekli olur. Çünkü bu ani yapılan bir şey’ dediler. Ama çocuğun böyle bir şeyi tasarlaması şüpheli. Doktorlara da şüpheli geldi” ifadesini kullandı.

'Çocuğumuzu kursa atıp sahip çıkmamamız bizim de eksiğimizdir'

“Bu çocuklara sahip çıkılması lazım” diyen aile üyeleri, “Çocuğumuzu kursa atıp sahip çıkmamamız bizim de eksiğimizdir. Böyle bir duruma geleceğini bilseydik zaten göndermezdik. Elazığ’da da ifade aldılar bizden. Kuran kursu yetkililerinini de ifadelerini almışlar. Şu an soruşturma devam ediyor. Ne olduğunun açığa çıkmasını istiyoruz. Herhangi bir ihmal varsa ya da bir suç varsa bu açığa çıksın, sorumlular yargılansın istiyoruz” dedi.