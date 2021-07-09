İstismarcı şeyhin müritleri çocuğa ve ailesine saldırdı

Sakarya'da 11 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan Uşşaki tarikatı şeyhi Eyyüp Fatih Şağban'ın müritleri çocuğa ve ailesine saldırdı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Şağban tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuğu, babaannesi ve halası Çorum'un Sungurlu ilçesindeki parkta gezerken, tarikat üyesi beş kadının saldırısına uğradı. Saldırgan müritler babaanneyi, halayı ve çocuğu yumruk ve tekmelerle dövüp yerlerde sürükledi ve "Sizi Sungurlu'da yaşatmayacağız, öldüreceğiz" diye tehdit etti.

Sungurlu’da yaşayan E.A., babaannesi M.A. ve halası A.C., 5 Temmuz akşamı saat 20.00 sularında gezmek için Kent Park’a gitti. E.A. bisikletle dolaşırken, babaanne ve hala yürümeye başladı. Bu sırada Şağban’ın müridi olan E.Ç., Y.H., D.H., E.A ve kızı aileye saldırdı.

'Sizi yaşatmayacağız' tehdidi

Babaanne M.A. ifadesinde, E.Ç.’nin omzundan ve kolundan tutarak, “Sizi utanmazlar. Şeyhimize yaptıklarınızdan memnun musunuz! Biz de sizi gezdirmeyeceğiz. Sungurlu’yu size dar edeceğiz. Sizi yaşatmayacağız. Bunları yanınıza koymayacağız” dediğini anlattı. E.Ç.’nin tehdit savurduktan sonra 8-10 kez yüzüne tükürdüğünü kaydeden M.A. şöyle devam etti:

"Sağımdan solumdan çekiştirmeye başladılar. Beni yere düşürdüler. Saçımı yoldular, kafama vurdular. Kızım A.C. ve torunum E.A., beni kurtarmaya çalıştıkları sırada onları düşürerek, yerde tekme ve tokat atarak darp ettiler.

Kızıma ‘Siz bizi öldürmezseniz, biz sizi öldüreceğiz’ dediler. Torunumu ‘Senin yüzünden oldu pislik, sen kimsin, koskoca bir alimi yok ettin’ diye darp ettiler. Komşumuz bizi onların elinden aldı."

Hala A.C. ise E.Ç. adlı kadın müridin annesine tehdit savurup tükürdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Ayırmak için gittiğimde Y.H. yüzüme ve ağzıma yumruklar atıp ‘Nankörler şeyhimiz sizin yüzünüzden ceza aldı’ dedi. Polisi aramaya çalışırken, Y.H.’nin kızı D. ile E.A.’nın kızı, yeğenimi yere yatırıp darp etti. Y.H. de yeğenime tekme tokat saldırdı.

Annemi darp ederek, ‘Sizi burada yaşatmayacağız’ dedi. E.A. yüzüme tükürerek, ‘Allah belanızı versin’ dedi. Beni yere yatırarak, darp ettiler. E.A. arkamdan saçlarımdan tutarak çekti. ‘Bizim şeyhimizi tutuklattınız, sizi burada gezdirmeyeceğiz’ dediler."

Çocuğa ölüm tehdidi ve darp

Küçük E.A. ise saldırıyı şu şekilde anlattı:

"Bisikletle geçerken, 4-5 kişinin yanıma geldiklerini gördüm. Bisiklet olunca durduramadılar. Babaannemi üç bayanın durdurduğunu, yaşlı olanın tükürdüğünü gördüm. Üç bayan halama saldırarak, yumrukla vurdu. ‘Sizi yaşatmayacağız, öldüreceğiz’ dediler.

Benim yaşlarımda bir çocuk ve büyük bir bayan bana vurdu. Karnıma ve boynuma tekme ve yumrukla vurdular. Yere yatırdılar.

Kendimi korumaya çalıştım ancak koruyamadım. ‘Sen şeyhimize bunu yaşattın, seni öldüreceğiz, vicdanın rahat mı’ dediler. Korktuğumdan dolayı bir şey diyemedim."