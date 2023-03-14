Kuran kursunda çocuklar içerdeyken yangın çıktı

İstanbul Fatih'teki Ali Kuşçu Mahallesinde 5 katlı binanın 2'nci katındaki Kuran kursunun kiler bölümünde saat 13.00 sıralarında çıkan yangın nedeniyle dumanlar binayı sardı.

DHA'da yer alan habere göre yangın sırasında Kuran kursunda bulunan çocuklar dışarı çıktı. Üst kattaki bina sakinleri ise itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edilirken yangın söndürüldü.

Bina girişindeki marketin çalışanı Muharrem Gültekin, "İşletmemizin üzerinde bulunan Kuran kursunda çıkan yangında önce itfaiyeye haber verdik. Daha sonra komşularımızı çıkardık. Bahçeye indim baktım. Yangının Kuran kursunda olduğunu gördüm. Bütün binadakilerin tahliyesini yaptık. Müdahale ettik. Kimsede bir sıkıntı yok. İçeride yetişkin öğrenciler vardı” diye konuştu.