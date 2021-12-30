Kur korumalı TL hesapları için 'İcazet Belgesi' aldılar: 'En doğrusunu Allah Teala bilir'

Kur korumalı TL katılım hesabı için "İcazet Belgesi" alındı. Ziraat Katılım Bankası'nın ilahiyatçılardan oluşan Danışma Komitesi’nin düzenlediği belgede, "Kur Korumalı TL Katılma Hesapları karşılaşılan olağanüstü durum sebebiyle kamu yararı dikkate alınarak maslahat ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğinden İslami Finans İlke ve Esasları’na uygun görülmüştür" denildi.

"İcazet Belgesi"nin içeriği şöyle:

"Bu İcazet Belgesi, Ziraat Katılım nezdinde müşterilerin açacağı Ziraat Katılım Kur Korumalı TL Katılım Hesabı ürünü için düzenlenmiştir.

Kur Korumalı TL Katılım Hesabı; yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının ‘Kur Korumalı TL Katılma Hesaplarına’ dönüşmesi ya da Türk lirası cinsinden tasarruflarının ‘Kur Korumalı TL Katılma Hesabına’ dönüşmesi halinde kullanılacak hesabı ifade etmektedir. Söz konusu hesabın özellikleri ve işleyişi aşağıdaki şekilde olacaktır:

- Müşterilere ‘Kur Korumalı TL Katılma Hesapları’ açılacaktır.

- Kur Korumalı Katılma Hesabı yüzde 90/10 kar paylaşım oranı ile açılacaktır. Bununla birlikte banka ihtiyaç duyulması halinde bütün kar müşteri hesabına yansıtılabilecektir.

- Hesaba vade günü haricinde para yatırma işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

- Hesabın vadeden önce kapatılmaması esastır.

"Kur Korumalı TL Katılma Hesapları" karşılaşılan olağanüstü durum sebebiyle kamu yararı dikkate alınarak maslahat ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğinden İslami Finans İlke ve Esasları’na uygun görülmüştür.

İşbu İcazet Belgesi, genel olarak Ziraat Katılım Kur Korumalı TL Katılma Hesabı Ürünü hakkında düzenlenmiş olup ürün özelinde verilmiştir.

Elbette en doğrusunu Allah Teala bilir."