Kur korumalı sistem tutmazsa yerine gelecek sistemi yazdı

AKP'nin dolardaki yükselişi durdurmak için attığı kur garantili mevduat hesabı adımı doları kısmen düşürürken, enflasyon karşısında TL'nin değer kaybına ilişkin de farklı bir adım gelebileceği ileri sürüldü.

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, "Şimdi merak edilen şu; kurda istikrar sağlanır ancak yüksek enflasyon gelirse ne olacak? Olacağı şudur; arkasından enflasyon canavarı kovalarken Türk Lirası mevduatı, yeni garantilere ihtiyaç duyar. Bu garanti ise “enflasyon korumalı mevduat” olacaktır" iddiasında bulundu.

Oğuz'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Neler yapmadık şu doları durdurmak için… Faizi indirip doları tırmanma şeridineyerleştirince, öngörülenden hızlı artışla yüzleştik. Bu artışı dizginlemek için önce klasik Merkez Bankası kur ile müdahaleyi denedik. 5 ayrı satışla dizginleyemedik, 13 milyar $’lık rezervimizden olduk.

Dolar kamyonu kurla müdahale takozunu aşınca bu defa hazineyi devreye aldık ve kur korumalı mevduatı ihdas ettik. İşe de yaradı ve dolar çıktığı 18 TL’lerden 11’leredek geriledi. Şimdi merak edilen şu; kurda istikrar sağlanır ancak yüksek enflasyon gelirse ne olacak?

Olacağı şudur; arkasından enflasyon canavarı kovalarken Türk Lirası mevduatı, yeni garantilere ihtiyaç duyar. Bu garanti ise “enflasyon korumalı mevduat” olacaktır. Zira önümüzdeki ay %30’ları görecek olan enflasyon, reel faizi daha da aşağı çekecek, Lira’nın tek sorunu kur artışı olmayacaktır.

İşe yarar mı? Denemeden bilemeyiz ama geçmişte benzeri uygulamalar sonuç vermiş, hükümete zaman kazandırmıştı. Neticede devlet garantisi söz konusudur ve eğer dolar yeniden tırmanırsa bu defa çifte takozla durdurulabilecektir."