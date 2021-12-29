Kur korumalı sistem tutmazsa yerine gelecek sistemi yazdı

AKP'nin dolardaki yükselişi durdurmak için attığı kur garantili mevduat hesabı adımı doları kısmen düşürürken, enflasyon karşısında TL'nin değer kaybına ilişkin de farklı bir adım gelebileceği ileri sürüldü.
Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, "Şimdi merak edilen şu; kurda istikrar sağlanır ancak yüksek enflasyon gelirse ne olacak? Olacağı şudur; arkasından enflasyon canavarı kovalarken Türk Lirası mevduatı, yeni garantilere ihtiyaç duyar. Bu garanti ise “enflasyon korumalı mevduat” olacaktır" iddiasında bulundu.
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