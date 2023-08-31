Kur korumalı mevduattan çıkış başladı: Dövize talep yeniden arttı

Dolarizasyonu azaltmak için atılan adımlar da çare olmadı. Kur korumalı mevduatta vadesi dolanlar TL'den uzak durdu. Döviz satın aldı.

Haber Merkezi

Merkez Bankası, 24 Ağustos’ta faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkarmıştı. Faiz açıklanmadan önce Merkez Bankası, kur korumalı mevduattan (KKM) TL mevduata dönüşün önünü açmak için yeni bir karar almıştı.

Bloomberg'te yer alan habere göre, dönüşüm hedefinin henüz devreye girmediği 25 Ağustos'la biten haftada analistlerin hesaplarına göre kur korumalı mevduat hesaplarından 5 milyar dolar çekildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) günlük verilerinden yapılan hesaba göreyse 21-25 Ağustos haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 4,53 milyar dolar yükseliş sağladı.

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