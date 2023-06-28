Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki düzenleme Resmi Gazete’de

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yüzde 0 stopaj uygulamasının yıl sonuna kadar uzatma çalışması Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan çalışma Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Kur Korumalı Mevduat hesaplarına stopaj vergisi istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı. Döviz Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranı yüzde 25’e çıkarılırken Kur Korumalı Mevduatlara ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar stopaj istisnası uygulanacak.