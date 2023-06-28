Hazine 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz-Eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 354,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 270 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlık, Temmuz'da 94 milyar, Ağustos'ta 96 milyar ve Eylül'de 80 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Bakanlığın Temmuz-Eylül dönemi iç borçlanma stratejisinde, Temmuz'da 141,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 94 milyar liralık, Ağustos'ta 141 milyar liralık iç borç servisine karşılık 96 milyar liralık, Eylül'de 72,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 80 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Temmuz'daki iç borçlanmanın 33 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, 60 milyar lirasının doğrudan satışlardan, Ağustos'taki iç borçlanmanın 95 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, Eylül'deki iç borçlanmanın ise 76,6 milyar lirasının piyasadan, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Temmuz'da 164,5 milyar, Ağustos'ta 157,3 milyar ve Eylül'de 92,4 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 59,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.