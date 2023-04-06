Kur korumalı mevduat 1,7 trilyon liraya ulaştı

31 Mart'ta sonlanan haftada, kur korumalı mevduat (KKM) büyüklüğü 28,2 milyar TL artışla 1 trilyon 701 milyar 663 milyon TL'ye ulaştı.

BDDK'nin haftalık verilerine göre aynı haftada bankacılık sistemindeki mevduat büyüklüğü 9,9 trilyon liraya yükseldi. Krediler ise 31 Mart haftasında 8,5 trilyon liraya çıktı.

Verilere göre tüketici kredileri aynı dönemde 1,2 trilyon TL olurken bireysel kredi kartlarının büyüklüğü ise 577 milyar TL olarak gerçekleşti. Takipteki alacaklar 159,2 milyar TL'den 158,6 milyar TL'ye geriledi.