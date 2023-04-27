Kur korumalı mevduat 100 milyar doları aştı

Kur korumalı mevduatlarda artış geçen hafta da devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre kur korumalı mevduatlar 21 Nisan haftasında 89,2 milyar lira artışla 1,98 trilyon lira ile yeni rekor seviyesine yükseldi.

Dolar cinsinden bakıldığında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurlarıyla yapılan hesaplamaya göre kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 102,2 milyar dolar oldu. Böylelikle kur korumalı mevduatlarda ilk kez 100 milyar doların üzeri görüldü.

KKM düzenlemeleri devam etti

Kur korumalı mevduatlarda düzenlemeler son dönemde de devam etmişti. Nisan ayının başında Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 31 Aralık'a kadar açılmış olması şartı, 31 Mart 2023'e uzatıldı. Yeni düzenlemeyle ilgili hesaplarının vadesini belirleyen madde de değiştirildi.

Ekonomi yönetiminden ise KKM'de kademeli çıkış yaşanacağına ilişkin mesajlar geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz “TL tasarrufları artırma perspektifimiz var. Kur korumalı mevduat kademeli bir şekilde sona erecek, bir anda değil” diyerek kademeli bir sonlandırma planlandığını belirtti.