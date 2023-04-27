Merkez Bankası rezervlerinde son 1 yılın en sert düşüşü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre brüt rezervler geçen hafta 5,4 milyar dolar düşüşle 116,1 milyar dolara geriledi. 5,4 milyar dolarlık düşüş yaklaşık bir yılın en hızlı düşüşü oldu.

TCMB'nin net rezervi ise 21 Nisan haftasında 8,3 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 12 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Swap hariç net rezervler geçen hafta eksi 49,5 milyar dolara kadar çekildi. Swap hariç net rezervler bir önceki hafta eksi 46,3 milyar dolar olmuştu.

Döviz mevduatlarında artış

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarına bakıldığında ise 21 Nisan haftasında artış dikkat çekti. Döviz mevduatları geçen hafta 907 milyon dolar artışla 188,8 milyar dolara yükseldi. Pariteden arındırıldığında ise döviz mevduatlarının 1,9 milyar dolar arttığı izlendi.

Pariteden arındırılmış veri setine göre, 21 Nisan haftasında gerçek kişilerde döviz mevduatları 839 milyon dolar, tüzel kişilerde ise 1,1 milyar dolar arttı.