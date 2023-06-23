Kur etkisi her yerde: Dört otomobil markasının dokuz modeline zam

Döviz kurundaki artışın devam etmesi üzerinde çoğu otomobil modeline zam geldi.

Haber Merkezi

Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. Onlarca otomobil modelinde yüzde 10'a varan artışlar yaşandı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurlarının yükselişini sürdürmesi ile dokuz modele daha zam uygulandı.

Gazeteci Emre Özpeynirci, yeni zamları sosyal medya hesabından duyurdu:

  • Volkswagen’in Amarok, Caddy ve Caddy Cargo: Yüzde 2
  • Nissan’ın Juke, Qashqai ve X-Trail: Yüzde 4,1
  • Isuzu’nun D-Max: Yüzde 11
  • Fiat’ın yeni Doblo Cargo modeli: Yüzde 7,2
  • Fiat'ın yeni Doblo Combi modeli: Yüzde 8,8

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