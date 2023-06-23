Fırıncılar Federasyonu duyurdu: Ekmeğe yüzde 35 zam kapıda

Buğdayda hasat döneminin gelmesine rağmen döviz kurundaki artış nedeniyle un ve ekmek fiyatlarının yeniden zamlanması bekleniyordu. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Türk Lirası'nda değer kaybı yaşanması üzerine beklentiler gerçekleşti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmek fiyatının 10 liraya çıktığı iddiası doğru değil. Her ilde maliyet hesabı yapılıp ekmeğe zam yapılacak, oran yüzde 35,5'i geçmez" dedi.

Birçok ilde 3,5 ile 5 liradan alıcı bulan 210 gramlık ekmeğin fiyatına geçtiğimiz hafta Uşak, Konya, Kayseri ve Niğde'de zam uygulanmıştı.