Kulüpler, dernek statüsünden çıkarılıp anonim şirket olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni spor yasası talimat verdiği belirtildi. TRT’nin aktardığına göre AKP yeni spor yasası için çalışamalara başladı. Taslak metin üzerinde çalışmaların hızlandırıldı.

AKP yetkilileriyle Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, Birliğin görüşleri iletildi. İzlenecek yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunulduğu belirtildi.

Şirket mantığı ile yönetilecek

Yeni yasaya göre, kulüplerin dernek statüsünden çıkarılıp anonim şirket gibi yönetilmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından denetlenmesi öngörülüyor.