Kulüpler Birliği'nden TFF'ye: 7 hakem düdük asmalı

Kulüpler Birliği olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu toplantıya çağırmış, Perşembe günü gerçekleştirilen ve 4 saat süren gizli toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapısının tamamen değişmesi için anlaşıldığı öne sürülmüştü.

İki saat süren toplantıya TFF adına Başkan Nihat Özdemir, Başkan Vekili Servet Yardımcı, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Rizespor Başkanı Tahir Kıran katılmıştı. Ayrıca MHK Başkanı Serdar Tatlı da hazır bulunmuştu.

"MHK sisteminin değişmesi konusunda kararlıyız" ifadesini kullanan Ahmet Ağaoğlu şöyle devam etti: "20 yıldır MHK gidiyor, MHK geliyor. 14-15 MHK gitti geldi. 6-7 kez federasyon değişti. 150'nin üzerinde Süper Lig kulüp başkanı değişti ama bazı isimler hep orada, hiç değişmiyor."

'7 hakem düdük asmalı'

Sabah'ın haberine göre, MHK'deki özellikle akraba ilişkilerinin bitirilmesi konusunda mutabakata varan taraflar bazı hakemlerin kariyerlerinin sonlandırılmasıyla ilgili ise karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Kulüpler, Halis Özkahya, Ali Palabıyık gibi üst düzey isimlerin de geçtiği 7 hakemin sezon sonu düdük asmasını isterken, toplantıda MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de ana konulardan biri oldu. Özellikle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için yaptığı açıklamalar nedeniyle hedef olan Hollandalı futbol adamı, ağır eleştirilere maruz kaldı.

Kulüplerin ve TFF'nin oluşturacağı komisyon Pazartesi'den itibaren ortak bir çalışma yapacak. Yeni MHK yapısının önümüzdeki sezon hayata geçirilmesi bekleniyor.