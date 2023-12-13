Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "TFF temizlik istiyorsa, son 6 haftadaki konular ortada. Uygun konjonktür sağlandı. Yeter ki istek olsun. Başta TFF olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapmalı, kimsenin yaptığı yanına kar kalmamalı" dedi.



Hakem Halil Umut Meler’e yapılan yumruklu saldırı sonrası Kulüpler Birliği olağanüstü toplandı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifasının ele alındığı belirtilen toplantı sonrası Ali Koç açıklamalarda bulundu.

'Meler'in sahalara dönmesini istiyoruz'

Koç, şunları söyledi:

Halil Umut Meler’e yapılan saldırı kabul edilemez. Halil Umut Meler’in sağlığına kavuşmasını ve yeşil sahalara dönmesini istiyoruz. Türkiye’nin önemli hakeminin kararını gözden geçirip, sahalara dönmesini diliyoruz.

Tüm spor yöneticilerini bu saldırıda sorumlu kabul edilmesini şiddetle reddediyoruz. Bizleri mahkum edici yaklaşımı kabul edilemez buluyoruz. Ayrıca Sayın Büyükekşi’nin hakemlere karşı yaptığı açıklamaları gözden geçirmeleri gerekiyor.

Türk futbolu artık ayrışma noktasına gelişmedir. Bu durum ülkemize ve toplumumuza zarar vermektedir. Bu unsur ülkemizin huzuru ve toplumumuz birlik ve beraberliğini bozuyor. Herkesin üzerine düşeni yapma zamanı gelmiştir. Futbolda şiddet futbol camiasının sorumluluğudur. Asla yapılmaması gerekenler; sorumluluğu başkasına yıkmak, kendi sorunlarını görmezden gelmek, kronikleşmiş sorunları örtmek için bu talihsiz olayı kullanmak! Hala gerçeği izah etmek yerine daha da çatışıyoruz. Bunu bilerek yapanlara izin vermemeli.

'Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmamalı'

Bir şey yapılmamış gibi devam edilmiştir. Başta TFF olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapmalı, kimsenin yaptığı yanına kar kalmamalı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak toplantıya katıldı. Olayların buraya gelmesiyle ilgili iki sorun üzerinde duruldu. Adil rekabet ve finansal sorunlar. Sayın Bakan’ın sorunları bizden duymasını kıymetli buluyoruz. Bugüne kadar sorunları TFF Başkanı’ndan dinleyen Sayın Cumhurbaşkanımızı, Adalet Bakanımızı ve İçişleri Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Sorunlar giderene kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sık sık görüşülmesi gerektiğini tespit ettik. Sorunların giderilmesi için tüm inisiyatifi alacağız ve çalışmaları başlatacağız.

UEFA, FIFA ve İngiltere’ye teşekkür eden TFF Başkanının kulüplere, teknik direktörlere ve oyunculara teşekkür etmemesi, çok şeyi ifade ediyor. Başkanlar bunu dile getirmemi özellikle istedi.

'TFF’den memnun olan az sayıda kulüp var'

TFF’den memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var. TFF, MHK değişiyor ama sorunlar değişmiyor. Adil rekabet olmamasının ana kaynağını hepimiz biliyoruz. TFF bir irade göstereceğini bize iletti, bakalım ne olacak.

Erteleme kararında kulüp başkanlarına sorulmadı. Süresiz erteleme kararı… Maçlar hemen Salı günü başlamaz. Herhalde kafasında başka bir takvim vardı. Sonrasında aklı selim kazandı.

'Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanması halen faili meçhuldur'

Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı. 50 kişi vardı otobüste viyadükte kurşunlandı. Halen faili meçhuldur ve bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayıbıdır. Orada bile maçlar oynandı. ‘Fenerbahçe maçlara çıkmaza bedelini öder’ dendi. Acele bir karar alındı.

Hakemlerin hastane çıkışı açıklamaları, sözcü olarak seçtikleri kişiler, içeride büyük rahatsızlık yarattı. Hakemliğin durumu ortada. Devre arasında çok ciddi radikal adımlar atılacağı, bu hakem sıkıntısının minimuma indirilmesi için bir yol haritası olduğu anlatıldı. TFF de bize bu hakemlerle gitmeyeceğini defalarca söyledi. Şimdi TFF hangi noktada göreceğiz. Bu işi haftalardır konuştuk. Hakem atamaları için Almanya’ya gidildi, yeni sistem getirileceği söylendi. Bekliyoruz. TFF bir ara ‘Bu hakemler bizi de mi yemek istiyor?’ kuşkusu yaşadı. Hakem sorunu devam ediyor.

'Kara para aklama, şike teklifi'

Son dönemde çok sayıda iddia gündeme geldi. Meşhur Serdar Tatlı mektubu ve hakemliği bırakan Kemal Yılmaz olayları var. Kara para aklamalardan bahsedildi. Eyüpspor başkanı şike teklifi geldiğini anlattı. Sayın Erden Timur, Lale Orta’nın bana görüntüler gönderdiğini iddia etti. İki kulüp TFF’den soruşturma istedi ama hala bir sonuç yok. TFF temizlik istiyorsa, son 6 haftadaki konular ortada. Uygun konjonktür sağlandı. Yeter ki istek olsun.

'Maçların ocağa ertelenmesi büyük haksızlık'

Bu haftaki maçların ocağa ertelenmesi… Rekabette o da büyük bir haksızlık. Kurşunlanmadan sonra maçlar devam etti, biz tehdit edildik. Burada bir duygu patlaması yaşanıyor. Bu Türk futbolu için milat sayılmalı. Biz bu işi çözebiliriz. Hakemler maçlara çıkar, çıkmaz…. Bilemiyorum. Hakemlerle ilgili düşüncemi biliyorsunuz.”