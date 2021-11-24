Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu: 14 kulüple anlaştık, kalan maçlarda hakem konuşmayacağız

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüplerle yapılan toplantı sonrasında, 14 kulübün ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptıklarını ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldıklarını söyledi.

TRT Spor’un aktardığına göre Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bugün yapılan toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık" açıklamasını yaptı. Ağaoğlu açıklamasında "Toplantıya katılan 14 kulüp başkanı ve yöneticileri, en azından ligin ilk yarısının sonuna kadar önümüzdeki 6 haftalık süreç içerisinde hiçbir şeiklde hakemlerle ilgili bir açıklama yapılmaması konusunda fikir birliğini vardı. Centilmenlik anlaşması konusunda anlaşmaya varıldı. 14 kulüp vardı. Diğer kulüplerle konuşmadık. Katılanlar kendilerinin ve yöneticilerinin, MHK ile birlikte yaptığımız çalışmaların selameti açısından o sürece zarar vermemek için hakemlerin moral ve motivasyonlarını etkilememek adına, ilk yarının sonuna kadar 6 maç bitinceye kadar hakemlerle ilgili hiçbir görüş ve beyanda bulunmayacaktır. Bu da toplum tarafından olumlu karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Genişletilmiş Kulüpler Birliği toplantısı düzenlediklerini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, “Bazı kulüpler mazeretlerinden dolayı katılamadı. Birinci gündem maddemiz naklen yayın ihalesiydi. Onunla alakalı olarak kulüpler bilgilendirildi. Yol haritası belirlendi” dedi.

MHK konusunda da açıklamalar yapan Ağaoğlu, “Hala bu konuda bir takım spekülasyonlar var. Yeni MHK'nın oluşmasında 4 büyük kulübün isimleri belirlediği yönünde. Ne kurulun ne de MHK'nın belirlenmesinde Kulüpler Birliği'nin ve dört büyük kulübün hiçbir dahli olmamıştır. Yeni MHK Başkanı’nın atanmasından yarım saat öncesinde TFF başkanı Nihat Özdemir atanmayı bana bildirdiler. Henüz kulüp başkanlarına bunu aktaramadan TFF'nin atanması internet sitesinde açıklandı. Geçen hafta da toplantıdan çıktıktan sonra da bunu açıkladım” diye konuştu.

Genişletilmiş Kulüpler Birliği toplantısına, Beşiktaş, Antalyaspor, Alanyaspor, Kayserispor, Sivasspor ve Gaziantep FK kulüplerinin katılmadığı öğrenildi.