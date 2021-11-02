Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yeni bir kurul oluştu, yeni kurulla çalışmaların yapılması gerekiyor, bu konular konuşuldu. Serdar Tatlı'nın gitmesiyle ilgili Kulüpler Birliği'nin bir isteği olmadı. Şahıslarla sorunumuz yok. Sistem değişmeli." dedi.

Yabancı sınırı hakkında da konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Yabancı kısıtlamasının da yeniden gözden geçirilmesi konusunu gündeme getirdik. 7+4 sistemi uygulanırsa çok daha sıkıntı yaşayacağız. Çok fazla geç olmadan TFF ile bu konuyu çözmemiz gerektiğini konuştuk. Bu 7+4 sistemi rafa kalkmalı." diye konuştu.