Kültür ve Turizm Bakanlığı yolsuzluğu tespit eden müdürü işten çıkarttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda bir yolsuzluk skandalı daha ortaya çıktı. Bakanlığın tatil bölgelerindeki plajları ve arıtma tesislerini işletmek için kurduğu “Turaş Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi"ndeki yolsuzlukları tespit eden Ramazan Güçlü işten kovuldu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Ramazan Güçlü, Turaş A.Ş.’de uzun bir süre elektrik teknisyeni olarak çalıştıktan sonra Muğla Sarıgerme Atık Su Arıtma Tesisi’ne işletme müdürü oldu. Ardından tesisteki birçok yolsuzluğu belgeledi. Güçlü, Muğla’daki şirketlere yaptırılabilecek birçok işin Ankara’daki firmalara yaptırıldığını, bunun da kamu zararına neden olduğunu tespit etti. Engin M. isimli bir yöneticinin birçok işi neredeyse iki katına yaptırdığını da belgeleyen Güçlü, yüz binlerce liralık vurgunu ortaya çıkardı.

Yolsuzluk belgelerini Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’a bildirdiğini ve ardından işten atıldığını belirten Güçlü yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Belgeleriyle tespit ettiğim yolsuzluğu, Bakan Yardımcısı Serdar Çam’a bildirdim. Ödül almam gerekirken 25 Ağustos 2023 tarihinde ‘46 kodu’ ile işten atıldım. ‘Seninle çalışmak istemiyoruz’ dediler. İşten atıldığım 46 kodu ise ‘Çalışanın, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak’ anlamına geliyor. 47 yaşındayım ve 13 yıl boyunca emek verdiğim kurumda tek suçum yolsuzluğu tespit etmek. Ancak bana ‘hırsız’ diyerek, iftira ile işten attılar. Bir çocuğum var ve tazminatımı dahi vermediler. Hakkımı arayacağım. Hukuki yollara başvurdum gerekirse Ankara’ya yürüyeceğim. Suçum milletin üç kör kuruşunu dahi peşine düşüp korumak. Ben halkın parasını korudum”

Yolsuzluğu ortaya çıkaran genel müdür de istifa ettirilmişti

Turaş A.Ş.’nin Genel Müdürü Tayhan Şimşek de yolsuzlukları tespit ettiği için baskı ile istifa ettirilmişti. Şimşek, geçen yılın Ağustos ayında genel müdür olarak atandı. Ardından da plajlar ile artıma tesislerindeki yolsuzlukları ortaya çıkarıp, kapsamlı bir rapor hazırladı. Devletin parasının nasıl çalındığını ve devletin nasıl soyulduğu belgeleriyle ispatlayan Şimşek, hazırladığı raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim etti. Ancak bu raporun ardından baskı gören Şimşek, sadece beş ay görevde kalabildi. Baskılar üzerine 24 Aralık 2022 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Şimşek’in hazırladığı yolsuzluklar raporunda, Ramazan Güçlü’nün de yolsuzluk yaptığını belgelediği Engin M.’nin kısa sürede servet sahibi olduğu belirtilmişti. Raporda Engin M.’ye dair şöyle denilmişti: “Antalya Serik’teki Boğazkent Arıtma Tesisi’nin Müdürü, Mayıs 2022 ile Ağustos 2022 arasında ani zenginleşme yaşadı. Bahsedilen 4 aylık zaman diliminde, arıtma tesisinin müdürü Muğla Dalaman’da bir, Antalya Serik’te iki arsa olmak üzere toplam değeri yaklaşık 2,7 milyon TL olan üç ayrı arsa satın aldı. Arıtma tesisi müdürünün bu ani zenginleşmesini mantıklı bir şekilde açıklayamadı.”

Ancak, Şimşek’in hazırladığı rapora konu olanlar hakkında soruşturma başlatılmazken Kültür ve Turizm Bakanlığı, yolsuzlukları açığa çıkaran Tayhan Şimşek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, yaptığı suç duyurusunda Şimşek’in bazı personelden “mal beyanı” talep etmesini suç olarak gösterdi. Şimşek bu şekilde bakanlık personelinin dikkatleri çeken zenginleşmesini açığa çıkardı. Ardından Şimşek hakkında “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydettiği ve güveni kötüye kullandığı” iddiası ile soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında savcıya ifade veren Şimşek, “Ödüllendirilmem gerekirken bazı insanların ayağına basmam nedeniyle görevimden uzaklaştırıldım. Bu soruşturma ile de ‘sen misin bakanlıktaki yolsuzlukları ortaya çıkaran’ diyorlar” demişti.