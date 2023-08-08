Yolsuzluk raporla tespit edilmişti: Müdür görevine iade edildi

Diyarbakır'da 2020 yılında "yolsuzluk" soruşturması kapsamında görevinden alınan Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş, mahkeme kararıyla görevine iade edildi. Taşımalı eğitimde 2 milyon 317 bin 762 lira kamuyu zarara uğrattığı müfettiş raporlarıyla tespit edilen Elaltuntaş, görevden alındıktan sonra mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Elaltuntaş'ın görevi iadesine karar verdi.

BirGün'ün haberine göre, Elaltuntaş'ın göreve iade edilmesinden önce, kendisi hakkında yapılan habere erişim engeli getirilmişti.

Elaltuntaş’ın göreve iadesini değerlendiren Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Diyarbakır 1 No’lu Şube Eşbaşkanı Zülküf Güneş, “Bu tarz hukuksuzluklar Milli Eğitim Bakanlığı’nda neredeyse sıradan hale gelmiş. Bu kişi rüşveti aldığını kabul etmiş, ancak sonradan TÜGVA’ya bağışladığını söylemişti. Yaşananlar bununla sınırlı değil” dedi.

Güneş, şunları söyledi:

"Her seferinde ortaya çıkmasına rağmen maalesef görevde kalmaya devam ediyorlar. Burada mahkeme kararıyla göreve iade edilmiş. Kurumları, yargıyı bile böylesine bir hukuksuzluğu örtbas edecek konuma getirmişler. Memur Sen İl Başkanlığını yürüten Yunus Memiş hakkında 250 yıla yakın ceza istemi olmasına rağmen hâlâ görevdedir."