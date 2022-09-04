Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’dan kendi oteline 2,5 milyar liralık teşvik

Bugün (4.9.2022) Resmi Gazetede Temmuz/2022 ayında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri listesi yayımlandı.

Kültür Turizm Bakanı’nın yöneticisi ve ana hissedarı olduğu Bodrum Türkbükü’ndeki MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği AŞ’nin 307 oda, 870 yataklı 5 yıldızlı otel projesine 2 milyar 350 milyon lira yatırım teşvik desteği verildi.

Bölgesel öncelikli yatırım sınıfından verilen teşvik unsurları şunlardan oluşuyor: 7 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesini devlet karşılayacak. Projeyi gerçekleştirmek amacıyla alacağı Kredilere faiz desteği verilecek. Gelir Vergisi; Gümrük Vergisi ve KDV istisnalarından yararlandırılacak.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 25 dönüm ormanlık araziyi talan edecek otel projesini, Mayıs/2022’de tartışmalı bir ÇED sürecinden sonra onaylamıştı. İki ay sonra teşvik listesine alındığı görülüyor.

Nuri Ersoy 10 Temmuz 2020 tarihinden bu yana Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapıyor. Aralık 2020’de Bodrum Hilton Tükbükü Oteli’in de sahibi olduğu Azerbaycan merkezli ISR Turizm Şirketini satın almış ve adını MRA turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş. olarak değiştirmişti.

Bu ilk değil

Nuri Ersoy, zengin bir turizmci. 7 Ağustos 2022 Günlü Resmi Gazetede yayımlanan Haziran/2022 yatırım teşvik listesinde sahibi olduğu Voyag Turizm Otelcilik AŞ’nin 2 milyar 150 milyon lira tutarındaki modernizasyon projesine “bölgesel öncelikli yatırım” sınıfında yer verilmişti.

Nuri Ersoy’un sahibi olduğu şirketlere yalnızca iki ayda verilen teşviklerin tutarı 4,5 milyar liraya ulaştı.

Bu gerçek, siyaset ve bürokrasinin ne duruma getirildiğini gösteriyor.