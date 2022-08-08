Turizm Bakanı Ersoy'un 5 yıldızlı otel projesine teşvik

Resmi Gazete'de dün (7 Ağustos) Haziran 2022 yatırım teşvik listesi yayımlandı. Listede toplam tutarı 52 milyar 258 milyon lira (TL) yatırım, 1335 proje yer alıyor.

Proje sahibi işletmeler 1 milyar 172 milyon ABD Doları karşılığında makine teçhizatı gümrük vergisi ödemeksizin ithal edebilecekler.

Gümrüksüz getirebilecekleri makine teçhizat tutarı 18 TL kur üzerinden 21 milyar 96 milyon liraya ulaşıyor.

Bilindiği üzere teşvik listesine giren projeler, vergi bağışıklıklarından yararlandırılıyor; çalıştırdıkları işçilerin SGK işveren primi gibi ücret yükümlülükleri ile enerji harcamalarını; aldıkları krediler için ödedikleri faizlerin bir bölümünü devlet üsleniyor.

Bakanın şirketinin projesi teşvik listesinde

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim şirketinin Antalya Serik ilçesinde 2 milyar 150 milyon lira tutarındaki modernizasyon projesi de “bölgesel öncelikli yatırım” sınıfında listede yer alıyor.

Şirket, 5 yıldızlı 531 ve 1.200 yataklı iki otel ile golf tesisi yapması karşılığında şu destek araçlarından yararlandırılacak:

Faiz desteği,

Gümrük Vergisi Muafiyeti,

KDV istisnası,

Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 yıl

Vergi indirimi %80

YKO %40

Haziran/2022 teşvik listesindeki en yüksek dördüncü yatırım Voyag Turizm Şirketine tanınmış.

İlk bakışta dikkat çeken projeler şunlar: