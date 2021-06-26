Kültür Bakanı'ndan 'müzik yasağı' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında ''Kusura bakmasınlar'' diyerek açıkladığı müzik yasağıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi.

"İkinci normalleşmenin sonuçlarını görmek zorundayız. İlk normalleşmede kısıtlama 21.00'da başlıyordu. Şimdi uzatıldı. Daha önce de 19.00'du. Aşamalı bir şekilde rahatlık geliyor. Şimdi tekrar izlenecek. Bu sınırlama sanki Türkiye'ye özgü bir sınırlamaymış gibi düşünülmesin. Avrupa ülkelerinin çoğunda var bu" diyen Ersoy, "Bence pandemi döneminde ön yargılarımızı bir yere bırakalım. Bu pandemi çok hassas bir konu. Bilimsellikle açıklanabilen bir konu. Biz de Bilim Kurulu'nun aldığı kararlarla uyumlu hareket etmek zorundayız. Her yerde aşamalı bir düzenleme yapmalıyız. Ön yargıları farklı algılara çekmeye çalışan bir kesim var. Müzik kısıtlaması salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek" ifadesini kullandı.