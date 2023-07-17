Kulis: Yerel seçimlerde CHP bazı illeri İYİP'e verebilir

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in olağan kurultaydaki açıklamasında CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunması ve “İnsafınız kurusun. Neymiş? İstanbul, HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum” ifadelerini kullanması, “ittifakın bittiği” şeklinde değerlendirilmişti.

Öte yandan CHP ve İYİP'te yerel seçimlere yönelik “olumlu hava” estiği söyleniyor. İki partinin kulislerinde de “İttifak muhtemelen olacak” görüşü konuşuluyor. İYİP, daha çok sayıda büyükşehirde İYİP’in adayıyla seçime gidilmesini isterken yaşanan tartışmaların “İYİ Parti’nin elini güçlendireceği” yorumu yapılıyor. CHP’de ise “Adana ve Mersin gibi şehirleri verebiliriz” görüşü dile getiriliyor.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, partililer Akşener’in kurultaydaki çıkışıyla bu yönde “elini kuvvetlendirmek istediğini, ittifak teklifinin bu kez CHP’den gelmesi gerektiğini” belirtiyor. Aralarında Adana, Mersin, Manisa gibi büyükşehirlerin de bulunduğu illerde İYİP’in adayının desteklenmesi isteniyor. İYİP kurmayları ise ittifakı “muhtemel” görüyor. CHP kulislerinde de benzer düşünce hâkim durumda. Parti kurmayları, “İttifak muhtemelen olacak” değerlendirmesini yapıyor.