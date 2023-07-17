Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak

A Haber televizyonunda gündemi değerlendirip soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Körfez ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlere değindi.

Yılmaz, "bu ziyaretlerle enerjiden savunma sanayine, turizmden altyapı projelerine kadar birçok alanda işbirliği imkanları bulunduğunu" söyledi.

Yılmaz, "Bunun da meyvelerini önümüzdeki dönemde toplayacağız. Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacağını rahatlıkla ifade edebilirim. Bir kısmı hemen olacaktır, bir kısmı bir vade içinde gerçekleşecektir ama önemli miktarlarda bir sermaye girişi olacağını ifade edebilirim" diye konuştu.

"Görüşmelerin sıcak parayla ilgili olmadığını, sermaye veya sermaye benzeri uzun vadeli fon temini şeklinde, orta-uzun vadeli bir perspektif içinde gerçekleştiğini" söyleyen Yılmaz, "Her iki tarafa da kazandıracak, FDI dediğimiz yani uluslararası doğrudan yatırım anlamında, ağırlıklı olarak en azından bu. İstihdam, ihracat olacak, Türkiye'nin ekonomisi büyüyecek ve bundan tabii ki bütün halkımız, herkes payını alacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Türkiye'ye bir yatırımcı yatırım yapıyorsa, istihdam sağlıyorsa, ihracat sağlıyorsa, teknoloji transferi sağlıyorsa bu bizim firmamızdır diye baktık. Yeter ki Türkiye'nin hukukuna uysun, bizim hukukumuz çerçevesinde hareket etsin ve ülkemize fayda üretsin. Bunu yaptığı sürece, bütün şirketlerin, bizim için kendi şirketimiz gibi hiçbir ayrımcılığa uğramayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

'Yıl sonuna kadar yeni bir çalışma olacağını düşünmüyorum'

"İlave vergi artışları olacak mı ya da yeni vergi gelecek mi?" sorusuna Yılmaz, TBMM'nin kararıyla yasalaşan vergi ve vergi artışlarının yapılması gerektiğini çünkü başta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle olmak üzere ciddi bir ihtiyacın ortaya çıktığı yanıtını verdi.

Cevdet Yılmaz, ek bütçe yapıldığında harcama kadar gelirin de gösterilmesini gerektiğini anlatarak, bu çerçevede ek bütçeyi hazırladıklarını ve torba kanunla neredeyse eş zamanlı şekilde Meclis'e arz edildiğini söyledi.

Akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin Yılmaz, 2016'dan bugüne maktu vergilerde bir güncelleme yapılmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bir deprem gerçekliğimiz varsa bütçemizde harcamalar artıyorsa sosyal kesimlere dönük birtakım programlar yapıyorsak burada bazı gelir kalemlerinin de artmasını bir denge unsuru olarak görmemiz lazım. Yapılması gerekeni de zamanında yapmak daha doğru. Çünkü zamanında yaptığınız zaman ileride daha büyük müdahalelere ihtiyacı ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Aldığımız bu tedbirlerle, kamu gelirleri kısmında gereğini yapmış durumdayız. Dolayısıyla yıl sonuna kadar yeni bir çalışma olacağını düşünmüyorum doğrusu. Zaten bu programlar yapıldı, toplumla da paylaşıldı. Kanuni dayanakları da ortaya kondu. Yeni bir kanuni düzenleme olacağını tahmin etmiyorum."

'Tamamen spekülasyon'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Türkiye'nin IMF'den 11 ila 13 milyar dolarlık bir kredi karşılığında, İsveç'in NATO üyeliğini kabul ettiği yönünde uluslararası medyada yer alan spekülatif haberleri nasıl yorumlamak isterseniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"2013 yılında, Sayın Cumhurbaşkanımız, o tarihte gerçekten çok güçlü bir irade ortaya koyarak, bütün o anlamda borçları temizleyerek AK Parti döneminde, IMF ile ilişkilere son noktayı koydu. O tarihten bu yana 10 yıldır IMF'siz bir Türkiye var ve çok zor bir dönemde Türkiye, başarıyla ekonomik süreçlerini yönetti. Bundan sonra da yönetmeye devam edecek. Bizim o anlamda ne arayışımız var ne gündemimiz var ne de o uluslararası ortamlarda böyle bir konuşma söz konusu. Tamamen bir spekülasyon." (AA)